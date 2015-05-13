Клімкін сподівається на створення нових трастових фондів НАТО для підтримки української армії
Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не надає Україні зброю, водночас очікується посилення співпраці України з альянсом з метою зміцнення безпеки держави та посилення боєздатності її Збройних сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Міністр поінформував, що за підсумками сьогоднішнього засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) буде прийнято спільну заяву.
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"НАТО як альянс не надає зброю. Ми працюємо в рамках п'яти трастових фондів, і ми дуже сподіваємося продовжити цю практику, заснувати нові фонди, які будуть доводити українські Збройні сили, загалом сектор безпеки до стандартів НАТО", - наголосив Клімкін.
Голова українського зовнішньополітичного відомства додав, що учасники засідання Комісії Україна-НАТО обговорять питання про те, яким чином з практичного боку альянс допомагатиме Україні.
"Заява буде зроблена таким чином, щоб сфокусуватися на питаннях і політичної підтримки, і практичної допомоги альянсу", - сказав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу наголосив, що Україна потребує більшої підтримки у сфері безпеки.