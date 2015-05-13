Клімкін сподівається на створення нових трастових фондів НАТО для підтримки української армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Міністр поінформував, що за підсумками сьогоднішнього засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) буде прийнято спільну заяву.

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"НАТО як альянс не надає зброю. Ми працюємо в рамках п'яти трастових фондів, і ми дуже сподіваємося продовжити цю практику, заснувати нові фонди, які будуть доводити українські Збройні сили, загалом сектор безпеки до стандартів НАТО", - наголосив Клімкін.

Голова українського зовнішньополітичного відомства додав, що учасники засідання Комісії Україна-НАТО обговорять питання про те, яким чином з практичного боку альянс допомагатиме Україні.

"Заява буде зроблена таким чином, щоб сфокусуватися на питаннях і політичної підтримки, і практичної допомоги альянсу", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу наголосив, що Україна потребує більшої підтримки у сфері безпеки.