МЗС Туреччини заявило про порушення прав людини у Криму та пригноблення кримських татар

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляє, що в Криму окупаційна влада продовжує порушувати права людей, і особливо кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чавушоглу сказав на підсумковій прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Міністр розповів, що Крим відвідала неформальна делегація для вивчення ситуації з правами людини на півострові та завершивши свою роботу, повернулася до Туреччини.

"Делегація була розділена на дві частини в Криму. Частина делегації відвідувала зустрічі, які були організовані де-факто "урядом Криму", та інша частина делегації працювала на вулицях для персонального вивчення проблем з правами людини в Криму та відповідного стану справ, і вони мали розмови з великою кількістю різних людей", - сказав Чавушоглу.

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Як він зазначив, спілкування учасниками делегації велося як зі звичайними громадянами, так і представниками громадянського суспільства.

Чавушоглу повідомив, що два дні тому він провів зустріч з членами делегації, які поділилися спостережними оцінками щодо Криму.

"І звичайно, вони представлять детальний звіт, і після чого я зможу поділитися з вами його результатами", - сказав Чавушоглу, відзначивши, що зібрані дані турецької делегації будуть представлені міжнародним правозахисним організаціям.

"Моє враження, що в Криму продовжується порушення прав людини, і що кримські татари пригноблюються", - резюмував Чавушоглу.