Яценюк провів у Києві переговори з Нуланд
У четвер, 14 травня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся із помічником Державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка прибула до Києва з візитом.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну
Ключовими темами переговорів були питання подолання російської агресії та виконання Мінських домовленостей, реалізації економічних реформ та боротьби з корупцією, а також допомога з боку Сполучених Штатів Америки в цих процесах.
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Арсеній Яценюк і Вікторія Нуланд обговорили стан виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також підготовку до початку застосування зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом з 1 січня 2016 року.
Ще однією важливою темою зустрічі була співпраця у розслідуваннях щодо виведених за кордон незаконних статків колишніх українських посадовців.