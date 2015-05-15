Яценюк провів у Києві переговори з Нуланд

Про це повідомляє прес-служба Кабміну

Ключовими темами переговорів були питання подолання російської агресії та виконання Мінських домовленостей, реалізації економічних реформ та боротьби з корупцією, а також допомога з боку Сполучених Штатів Америки в цих процесах.

Читайте такожФранцузькі міністри приїдуть вчити українців прозорої приватизації

Арсеній Яценюк і Вікторія Нуланд обговорили стан виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також підготовку до початку застосування зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом з 1 січня 2016 року.

Ще однією важливою темою зустрічі була співпраця у розслідуваннях щодо виведених за кордон незаконних статків колишніх українських посадовців.