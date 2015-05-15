Андрухович пророкує Росії розпад у разі повалення Путіна

«Ситуація, коли падіння режиму Путіна може за собою незворотно потягнути розпад російської державності в її сьогоднішньому вигляді, імовірність цього достатньо велика», – сказав письменник в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, ситуація з анексованим Кримом і частиною окупованого Донбасу не зміниться, «якщо в Кремлі залишається Путін».

Читайте такожАндрухович: "Ми усвідомили свою первинність - не суспільство для влади, а влада для нас"«Якщо він і далі є президентом Росії, нам туди не повернутись», – додав Андрухович.

Раніше російський депутат-опозиціонер Лев Шлосберг в інтерв'ю Апострофу заявив, що виступає проти зміни влади в РФ революційним шляхом, оскільки у Росії це завжди кров.

"Я категоричний противник революції в Росії. Вибачте, повісять всіх. Розстріляють усіх. Підірвуть усе. Ніяка цивілізована революція в РФ неможлива. У Росії революція - це кров",- сказав він.