Конституційні зміни повинні відображати настрої суспільства – Гройсман



Про це заявив голова Верховної Ради України, голова Конституційної комісії Володимир Гройсман під час засідання комісії, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За його словами, графік роботи досить інтенсивний і напружений, але за попередні тижні вже є «солідні напрацювання». «Ми близькі до фінішу, до завершення роботи», - сказав Гройсман.

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Він наголосив на необхідності забезпечити ті конституційні зміни, які підтвердять незмінність реформ в Україні і відображатимуть настрої суспільства.

Гройсман нагадав, що створено три робочі групи, які напрацьовуватимуть зміни до Конституції України за пріоритетними напрямками реформування - децентралізація, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційне регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.