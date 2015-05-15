Путінський режим в Криму намагається позбавити татар основних прав та свобод - Ініціатива "21 листопада"

18 травня — день пам'яті трагедії кримськотатарського народу. Цього дня 1944 року за наказом Сталіна були депортовані майже 200 тисяч невинних людей, старих і малих, а цілий народ оголосили пособниками нацистів.

Чинний російський режим, що вважає себе спадкоємцем справи Сталіна, продовжує цю трагічну естафету. Кримські татари, які пройшли такий складний шлях додому у незалежній Україні, нині знову в анексованому Криму піддаються утискам. Закриваються засоби масової інформації, організації кримських татар, переслідуються активісти, забороняється сама пам'ять народу. Нащадки Сталіна намагаються знову позбавити кримськотатарський народ основних прав та свобод, таких як свобода вираження поглядів, свобода совісті та релігії, свобода зібрань та об’єднань, право на доступ до культурних цінностей.

Ми впевнені: анексія Криму Росією — це не лише порушення норм міжнародного права щодо України, але й трагедія кримськотатарського народу.

Розпалювання ворожнечі та утиски можуть перерости у другий акт геноциду. Якщо це не зупинити зараз, трагедія матиме незворотні наслідки. Режим Путіна подібний до режиму Сталіна не лише військовою агресією щодо сусідніх держав, погрозами всьому світу та створенням атмосфери брехні і ненависті для власного народу, але й переслідуванням людей за етнічною ознакою.

Ми очікуємо на особливу увагу від керівників України та європейських держав щодо становища кримських татар.

Ми закликаємо ООН, ОБСЄ, міжнародні правозахисні організації дати адекватну оцінку переслідуванням кримськотатарського народу.

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Ми пропонуємо створити міжнародні правозахисні місії для захисту прав кримських татар.

Ми закликаємо українців у цей день підтримати кримськотатарський народ.

Кримськотатарські брати і сестри! Ми не залишимо вас наодинці з окупантами. Крим є і буде частиною України, а народ киримли — частиною вільної багатонаціональної української політичної нації.