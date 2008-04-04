Черновецький: той, хто вигадав ці вибори, помилився

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ представив членів своєї команди, з якими він іде на вибори: Денис БАСС, Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, Алла ШЛАПАК, Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу, який відбувся після подання заяви про намір балотуватися на посаду мера міста. Перераховані ним особи, які зараз працюють у Київській міській адміністрації та Київраді, також брали участь у брифінгу. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що пишається своєю нинішньою командою, яку він створив відразу після виборів 2006 року, наголосивши, що її діяльністю привернув увагу всіх головних політиків в Україні. Він також сказав, що це все лише частина команди, але всі ці люди є публічними, які звітують і виступають перед киянами. Це феномен у Київраді», - наголосив мер. Він сподівається, що підтримка киянами цієї команди буде зростати щодня.

На запитання преси, скільки місць у Київраді він розраховує отримати після виборів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Ті, хто придумав ці вибори, помилився в підрахунках. У нас з`явиться після виборів більше депутатів, аніж у будь-якої іншої фракції. Ми будемо домінуючою фракцією в Київраді».

Він також сказав, що в його команду увійде відсутній сьогодні на брифінгу Олесь ДОВГИЙ і стане «найближчим соратником» мера і буде в перших числах списку. Відсутність О.ДОВГОГО мер пояснив тим, що він перебуває у відпустці за власним бажанням.

Голова фракції Блоку ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Київраді Д.КОМАРНИЦЬКИЙ повідомив, що блок, як і на минулих виборах, базуватиметься на двох партіях: Християнсько-ліберальній партії та партії «Зелена планета». Міжпартійну конференцію заплановано на 10-11 квітня.

Водночас, за його словами, зараз ще відбуваються консультації з іншими політичними силами, і, можливо, до блоку увійде ще якась партія. Але, за словами Д.КОМАРНИЦЬКОГО, приєднання цих партій не дуже вплине на список і жодним чином не відобразиться на програмі блоку.

Він також повідомив, що список до Київради включатиме 120 кандидатів у депутати (стільки місць у Київраді загалом - УНІАН), і очолюватиме його Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. На минулих виборах Київради Християнсько-ліберальна партія Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО об`єдналася в блок з Українською партією «Зелена планета» (лідер Наталія ЗУБИЦЬКА). Разом вони набрали 12,93% голосів виборців.