Янукович про НАТО, саміт, своє задоволення та чужу гру

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає своїх прихильників і далі продовжувати боротьбу проти вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті Партії регіонів.

У заяві В.ЯНУКОВИЧ ще раз висловив задоволення рішенням Бухарестського самміту НАТО.

"Помаранчевий "момент істини", оголошений напередодні саміту як неодмінне приєднання України до ПДЧ, не витримав іспиту життєвими реаліями. Виявилося, що існує й інша істина. Її носіями є ми з вами – мільйони громадян України", - заявляє лідер Партії регіонів.

На його думку, рішення самміту – це "гарний урок", який "народ підніс вищим чиновникам держави".

"Наш протест був почутий. Розуміючи, які небезпечні наслідки для всієї системи європейської безпеки принесло би руйнування сформованого балансу сил на європейському континенті, у Бухаресті відмовилися від ухвалення однозначного рішення", - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначає, що ті політики, які втягують країну у "чужу їй гру", не відмовляться від своїх планів щодо набуття ПДЧ. "Нинішню поразку вони розглядають лише як тимчасовий відступ. Завтра, зібравшись із силами, вони знову продовжать свою справу. Тому ми з вами повинні залишатися на передовій", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.