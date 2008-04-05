Олександр Мороз пояснив, чому не можна об`єднуватися з СДПУ(о)

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ не об`єднуватиметься з СДПУ(о).

Про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю «Інтер-Медіа», розміщеному на сайті агентства.

«Я не думаю, що таке об`єднання відбудеться. Але координувати зусилля потрібно. І ми це робитимемо», - зокрема сказав О.МОРОЗ.

- Чому неможливе об`єднання?

- Причина в тому, що у СДПУ(о) своя історія, свій історичний портфель - вона створювалася точно так, як і Партія регіонів. Хоча в цій партії превалює інтелігенція, яка не має ніякого стосунку до фінансових груп. Саме за цих людей варто поборотися.

- Хто стане наступним Президентом України?

- Точно не Ющенко...