Олександр Мороз пояснив, чому не можна об`єднуватися з СДПУ(о)
07:54, 05 квітня 2008Політика
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"За цих людей варто поборотися"
Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ не об`єднуватиметься з СДПУ(о).
Про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю «Інтер-Медіа», розміщеному на сайті агентства.
«Я не думаю, що таке об`єднання відбудеться. Але координувати зусилля потрібно. І ми це робитимемо», - зокрема сказав О.МОРОЗ.
- Чому неможливе об`єднання?
- Причина в тому, що у СДПУ(о) своя історія, свій історичний портфель - вона створювалася точно так, як і Партія регіонів. Хоча в цій партії превалює інтелігенція, яка не має ніякого стосунку до фінансових груп. Саме за цих людей варто поборотися.
- Хто стане наступним Президентом України?
- Точно не Ющенко...
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