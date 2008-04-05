Тимошенко посилить боротьбу з відмиванням грошей

Уряд України має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідні заходи передбачені планом, який спрямований на реалізацію пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади в 2008 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. (№569-р).

Зокрема, з метою запобігання використанню фінансової системи України для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму Держфінмоніторингу доручено до кінця вересня розробити проект плану заходів на 2009 рік із запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

Крім того, Держфінмоніторингу доручено сприяти ухваленню парламентом Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму”.