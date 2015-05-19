У Страсбурзі українці організували доброчинний ярмарок - збирали допомогу для поранених бійців

Українці з нагоди Дня Європи організували у Страсбурзі доброчинний ярмарок «Пліч-о-пліч з Україною», на якому збирають коштів для постраждалих від конфлікту в Україні.

Як повідомили УНІАН організатори акції, громадська організація ПромоУкраїна за сприяння Постійного Представництва України при Раді Європи вже вдруге провела благодійний ярмарок.

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Перший аналогічний захід відбувся у листопаді 2014 року, його відвідали 300 людей. Зібрані на першому ярмарку кошти пішли на лікування і протезування Сергія Пандрака - молодого добровольця батальйону "Айдар", який втратив ліву ногу в боях.

Минулої неділі, 17 травня, на другий ярмарок завітали європейські політики, громадські діячі та дипломати, зокрема Міністр закордонних справ Туреччини - Мевлют Чавусоглу, Посол Туреччини при Раді Європи - Ердоган Ічкан, Посол України при Раді Європи - Микола Точицький, директор Lieu de l'Europe Анн Бійо, а також представники мерії Страсбурга - Ада Рейхарт та представник організації Єврометрополь Камій Ганглофф.

Метою заходу є зібрати кошти для людей, які постраждали від бойових дій на Сході України, а також популяризувати українську культуру в Європі та поінформувати громадськість про останні події в Україні.

"Європа, яку ми знаємо сьогодні, це проект миру, саме миру ми бажаємо Україні. Ми раді бути сьогодні пліч-о-пліч з Україною і розділити цю дружню мить з вами.", - заявила представник організації Єврометрополь Камій Ганглофф.