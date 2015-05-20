Нелегітимний парламент Криму відмовився від обов'язкового вивчення української мови у школах
Нелегітимний парламент Криму ухвалив у першому читанні законопроект "«Про освіту».
У Криму відмовилися вводити обов'язкове вивчення української мови в школах / dt.ua
"Віце-спікер" Ремзі Ільясов, який раніше наполягав на обов'язковому вивченні у Криму трьох державних мов (російської, української та кримсько-татарської) запропонував, крім російської, ввести обов'язкове вивчення на вибір української або кримсько-татарської мов, повідомляє Новости Крыма.
«Принципова пропозиція до розглянутого законопроекту стосується статті 11, яке полягає в наступному: в державних і муніципальних освітніх організаціях Республіки Крим з російською мовою навчання забезпечується вивчення української чи кримсько-татарської мови за вибором батьків як обов'язкового предмета не на шкоду викладання і вивчення державної мови Російської Федерації», - заявив Він.
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Однак ні депутати, ні представники "Громадської палати Криму" дану пропозицію не підтримали.