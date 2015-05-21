ОБСЄ: полонений спецназівець РФ зізнався, що отримав наказ вирушити в Україну з військової частини

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зустрілася з затриманими на Луганщині військовослужбовцями ГРУ генштабу збройних сил РФ Олександром Александровим та Євгеном Єрофеєвим.

Як йдеться в звіті місії, 20 травня спостерігачі відвідали двох затриманих росіян, які зараз знаходяться у військовому госпіталі в Києві та отримують медичну допомогу.

Спостерігачі ОБСЄ поспілкувалися з ними без присутності представників української влади. Місія ОБСЄ оцінила загальний стан справ та зібрала інформацію про їх захоплення.

"Один з них сказав, що він отримав військову освіту в Російській Федерації. Обидва стверджували, що вони члени підрозділу Збройних сил Російської Федерації. Вони заявили, що були (в Україні) з розвідувальною місією", - йдеться в звіті.

Місія зазначає, що за словами російських військовослужбовців, "вони були озброєні, але не мали наказу наступати".

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Російські військовослужбовці розповіли, що "потрапили під вогонь, отримали поранення та потрапили в полон 16 травня 2015 року на лінії розмежування поруч зі Щастям".

Окрім того, один з них повідомив, що "отримував накази зі своєї військової частини відправитися в Україну". За його словами, він повинен був знаходитися в Україні до "ротації", яка повинна була відбутися через три місяці.

"Обидва повідомили, що бували в Україні з "місіями" раніше", - наголошується в звіті.

При цьому, один з затриманих російських військовослужбовців постійно повторював, що російські війська «не залучені» до бойових дій в Україні.

Затримані також розповіли, що вони забезпечені українським адвокатом, який сьогодні їх вже відвідував.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова та Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що жодних російських військових на Донбасі немає".