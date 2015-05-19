Клімкін: Кремль намагався ліквідувати взятих у полон російських спецназівців
08:54, 19 травня 2015Війна
0 0
Москва намагалася вбити двох захоплених у полон російських спецназівців, яких затримали напередодні українські військові в районі Щастя.
Він відмовився повідомити подробиці того, як саме хотіли вбити російських полонених / УНІАН
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін журналістам після закінчення переговорів у Брюсселі, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
Читайте такожЗатримані російські військові будуть притягнуті до відповідальності за тероризм
У той же час, Павло Клімкін відмовився повідомити подробиці того, як саме російські силовики намагалися вбити своїх колег.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня українські військові взяли в полон у районі Щастя двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Затримані зізналися, що вони є десантниками ГРУ РФ з Тольятті, однак згодом один з полонених російських військових почав відмовлятися від попередніх свідчень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter