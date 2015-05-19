Клімкін: Кремль намагався ліквідувати взятих у полон російських спецназівців

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін журналістам після закінчення переговорів у Брюсселі, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

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У той же час, Павло Клімкін відмовився повідомити подробиці того, як саме російські силовики намагалися вбити своїх колег.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня українські військові взяли в полон у районі Щастя двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Затримані зізналися, що вони є десантниками ГРУ РФ з Тольятті, однак згодом один з полонених російських військових почав відмовлятися від попередніх свідчень.