Саміт ЄНП у Ризі засудив російську агресію проти України

Про це йдеться у декларації, яка була ухвалена за результатами саміту Східного партнерства (СП) Європейської народної партії, який відбувся у четвер в Ризі напередодні саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.

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"(Лідери ЄНП) Засуджують російську агресію проти України, особливо незаконну анексію Криму та міста Севастополя, а також окупацію деяких частин Донецької і Луганської областей України і продовження окупації двох грузинських регіонів в порушення угоди про припинення вогню, що серйозно загрожує безпеці в Європі", - йдеться в документі.

У цьому зв'язку вони закликали до повного виконання Мінських домовленостей, "розпочинаючи з повної поваги до режиму припинення вогню та відведення важкої зброї, обміну полоненими, звільнення осіб, що перебувають в ув'язнені, включаючи Надію Савченко, відновлення повного українського державного контролю над кордоном, виведення всіх "іноземних озброєних угруповань", зброї та найманців з української території". "Повне виконання Мінських домовленостей є умовою для будь-якого покращення у відносинах з Росією", - наголошують лідери ЄНП.

Крім того, вони закликали розпочати дискусію щодо "можливого направлення місії ЄС для підтримки виконання Мінських домовленостей у світлі ідей, які були запропоновані Україною".

Також лідери ЄНП заявили, що країни Східного партнерства "повинні бути вільними і суверенними в реалізації свого права визначати своє майбутнє, в тому числі, вступати в будь-які міжнародні організації або союзи, не піддаючись невиправданому зовнішньому тиску, погрозам або залякуванню". "ЄС буде і надалі підтримувати суверенний вибір країн Східного партнерства та їх народів", - наголошується в декларації.

Лідери ЄНП також підкреслили важливість пошуку мирного та узгодженого врегулювання заморожених конфліктів у регіоні.