Порошенко назвав "сильним меседжем" ухвалену в Ризі декларацію ЄНП

Про це він заявив у четвер в Ризі перед початком роботи саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Я повністю задоволений. Це - сильний меседж, політичне рішення про економічну підтримку, політичну підтримку, конкретні критерії, які Україна має виконати для безвізового режиму, які мають бути виконані до середини листопада. Буде заключна оцінка Комісії, і у 2016 буде політичне рішення щодо лібералізації візового процесу", - заявив він.