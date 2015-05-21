Порошенко назвав "сильним меседжем" ухвалену в Ризі декларацію ЄНП
20:16, 21 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко повністю задоволений резолюцією, яка була ухвалена самітом Східного партнерства Європейської Народної партії.
REUTERS
Про це він заявив у четвер в Ризі перед початком роботи саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Я повністю задоволений. Це - сильний меседж, політичне рішення про економічну підтримку, політичну підтримку, конкретні критерії, які Україна має виконати для безвізового режиму, які мають бути виконані до середини листопада. Буде заключна оцінка Комісії, і у 2016 буде політичне рішення щодо лібералізації візового процесу", - заявив він.
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