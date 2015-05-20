Кабмін звернувся до Ради з проханням дозволити розмістити миротворців в Україні

Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 20 травня, пише Українська правда.

"Ми звертаємося до парламенту (з проханням) змінити закон про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України", - сказав він.

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"Уряд пропонує, щоб парламент розглянув питання і дав можливість допускати іноземні підрозділи на територію України у тому випадку, якщо такі іноземні підрозділи здійснюють операції з підтримки миру і безпеки на підставі рішень Організації об’єднаних націй або Європейського Союзу", - заявив Яценюк.

Він нагадав, що президент і Рада національної безпеки України виступили з ініціативою щодо розміщення миротворчого контингенту на території Донецької і Луганської областей, які тимчасово не підконтрольні українській владі.

"І з метою виконання Мінських домовленостей та відновлення повноцінного контролю української держави над окремими територіями Донецької і Луганської області, а також відновлення повноцінного контролю над державним кордоном між Україною та Російською Федерацію, ми звернулися з тим, щоби наші західні партнери і Організація об’єднаних націй розглянули питання щодо розміщення такого миротворчого контингенту…", - сказав Яценюк.

"Зараз, після останньої зустрічі президента України і моєї зустріч з генеральним секретарем ООН, розглядається питання щодо розміщення офісу підтримки Організації об’єднаних націй саме на території Донецької й Луганської областей з тією метою, щоби забезпечити виконання Мінських домовленостей і якомога швидше прибрати російських окупантів і агресорів з території України і відповідним чином забезпечити мир і стабільність в Україні і в Європі", - додав він.

"І ми будемо просити президента визначити цей законопроект як невідкладний", - повідомив прем’єр.