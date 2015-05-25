Клімкін анонсував відкриття гучних кримінальних справ проти соратників Януковича

В ексклюзивному інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконував, що ЄС продовжить санкції.

"Я знаю позиції всіх країн-членів ЄС. І на сьогодні і настрій, і налаштованість дуже чіткі: або ми виконуємо весь комплекс Мінських домовленостей (щодо деескалації збройного конфлікту на Донбасі), або санкції чітко залишаються. Звичайно, ходять різні легенди чи розповіді про те, що позиції деяких країн не є такими сильними. Але насправді Європейський Союз довів, що європейська солідарність чогось варта в цьому світі.

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Щодо дій Києва, то там має бути чітке юридичне підґрунтя. Генпрокуратура над цим працює. І, звичайно, по кожному випадку там має бути (кримінальна) справа. Справа, звичайно, буде. І це буде служити основою для продовження санкцій. У нас є політичний блок санкцій (це те, що буде продовжено на наступному саміті Євросоюзу), і санкції проти окремих осіб, які мають юридичне підґрунтя", - сказав міністр.