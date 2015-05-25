«Der Spiegel»: Росія йде на поступки Україні навколо ситуації на Донбасі

На думку тижневика «Der Spiegel», Росія не планує нового наступу на Донбас. Німецьке видання підкреслює, що Кремль шукає вихід з конфлікту на сході України. Про це повідомляє Радіо Польща.

Багаторічний кореспондент видання «Der Spiegel» в Москві Крістіан Ніф у своїй статті звертає увагу на останні висловлювання президента України Петра Порошенка, який стверджує, що Кремль готує новий наступ на Україну. Автор статті зазначає, що причиною «войовничих висловлювань» Порошенка є факт затримання на українській території двох співробітників російських спецслужб.

Читайте такожБойовики регулярно порушують мінські домовленості і використовують "Гради" – Лисенко

«Давно відомо, що російська влада висилає солдатів в Україну і бреше, спростовуючи це», - пише журналіст. На його думку, присутність російських солдатів ще не означає планування нападу.

Крістіан Ніф вважає, що насправді «Москва йде на поступки». В якості підтвердження своєї думки журналіст «Der Spiegel» наводить слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявляв, що територія, зайнята сепаратистами повинна залишитися частиною України і що слід поважати Порошенка.

Читайте такожЛише 6% росіян вважають, що війна в Україні йде через втручання Росії у конфлікт – соціолог

Видання підкреслює, що Росія, мабуть, попрощалася з проектом «Новоросії», оскільки саме він привів економіку країни в занепад. «Навіщо Кремлю інвестувати в Україні ще більше крові і грошей?», - запитує у своїй статті німецький журналіст.

Раніше УНІАН повідомляв, що один із затриманих на Луганщині російських спецназівців Олександр Александров підтвердив присутність російської армії в зоні антитерористичної операції на Донбасі.