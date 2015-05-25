«Der Spiegel»: Росія йде на поступки Україні навколо ситуації на Донбасі
Кореспондент видання «Der Spiegel» в Москві Крістіан Ніф упевнений, що присутність в Україні російських військових не свідчить про намір Кремля почати новий наступ на Донбасі.
На думку тижневика «Der Spiegel», Росія не планує нового наступу на Донбас. Німецьке видання підкреслює, що Кремль шукає вихід з конфлікту на сході України. Про це повідомляє Радіо Польща.
Багаторічний кореспондент видання «Der Spiegel» в Москві Крістіан Ніф у своїй статті звертає увагу на останні висловлювання президента України Петра Порошенка, який стверджує, що Кремль готує новий наступ на Україну. Автор статті зазначає, що причиною «войовничих висловлювань» Порошенка є факт затримання на українській території двох співробітників російських спецслужб.
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«Давно відомо, що російська влада висилає солдатів в Україну і бреше, спростовуючи це», - пише журналіст. На його думку, присутність російських солдатів ще не означає планування нападу.
Крістіан Ніф вважає, що насправді «Москва йде на поступки». В якості підтвердження своєї думки журналіст «Der Spiegel» наводить слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявляв, що територія, зайнята сепаратистами повинна залишитися частиною України і що слід поважати Порошенка.
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Видання підкреслює, що Росія, мабуть, попрощалася з проектом «Новоросії», оскільки саме він привів економіку країни в занепад. «Навіщо Кремлю інвестувати в Україні ще більше крові і грошей?», - запитує у своїй статті німецький журналіст.
Раніше УНІАН повідомляв, що один із затриманих на Луганщині російських спецназівців Олександр Александров підтвердив присутність російської армії в зоні антитерористичної операції на Донбасі.