Нардеп: новий президент Польщі уникає розмитих дипломатичних формулювань

Що буде робити ЄС, якщо у когось виникнуть такі загрози як в Україні? Чи будуть допомагати і захищати? Чи не обміняють лідери Заходу свій спокій на поступки щодо менш успішних учасників Євросоюзу? Такими запитаннями задався лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він вважає, в результаті, до влади в Польщі прийшов політик, який має більш чітку позицію, уникає розмитих дипломатичних формулювань, прямо говорить про необхідність сильної Польщі.

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«Це ті процеси, які в Україні лише на початках, але рано, чи пізно ми теж прийдемо до того, що для того, аби з нами рахувалися, потрібно бути сильними, не залежно від того – будемо ми в ЄС, чи ні», - переконаний Віктор Балога.

На його думку в Європі формується вісь з країн, які розуміють, що їхній інтерес полягає лише в одному – у будівництві міцної держави, яка в разі необхідності здатна буде самостійно протидіяти будь-якій агресії. Цей процес давно почався в Прибалтиці і на цих виборах він був запущений у Польщі.

«На цьому тлі, створення, чи навіть відновлення спільного політичного простору з Польщею та Литвою виглядає не так абсурдно. Такий період в нашій історії уже був, і при всіх своїх нюансах, даний союз був достатньо дієвим. Сьогодні, можливо, у нас є черговий історичний шанс на побудову більш тісних стосунків для того, щоб спільно протистояти будь-яким загрозам, звідки б вони не надходили. Саме наші країни зацікавлені в цьому найбільше, оскільки наші території розглядаються великим східним сусідом, як потенційний життєвий простір», - підсумував Віктор Балога.