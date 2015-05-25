МЗС пояснив зволікання з призначенням послів в низці країн
18:50, 25 травня 2015Політика
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Однією з причин повільного призначення послів України в низці країн, зокрема у Великобританії, є висунення якісно нових вимог до кандидатів.
У Мзс пояснили чому так повільно призначаються посли / Wikipedia
Про це сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.
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"Це питання залежить не тільки від МЗС, рішення приймається президентом України. Я можу сказати, що постійно ведеться робота над пошуком найбільш прийнятних і професійних кандидатів на ці посади і, власне, одна з причин такого повільного прийняття цих рішень - це висунення якісно нових вимог до кандидатів на посаду посла", - сказав Дмитро Кулеба.
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