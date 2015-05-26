РФ проігнорувала понад 20 звернень України щодо зустрічі консула з українцями Кліхом та Карпюком

РФ проігнорувала понад 20 звернень Міністерства закордонних справ України щодо зустрічі консульських співробітників з українськими громадянами Станіславом Кліхом та Миколою Карпюком, які утримуються на території Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

“Станом на зараз вже понад 20 звернень України на адресу російської влади проігноровано стосовно доступу українських консулів до громадян України Карпюка і Кліха. Це грубе порушення їхніх прав. Це грубе порушення наших двосторонніх конвенцій. І, на жаль, станом на зараз ми не можемо отримати доступ до них, але продовжуємо бомбардувати Російську Федерацію запитами по всім каналам для того, щоб ми нарешті могли з цими людьми поговорити і пересвідчитися, що вони здорові і що їхні права не порушуються”, - сказав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало протест у зв'язку з продовженням порушення російською стороною прав громадян України Миколи Карпюка (затриманий 21 березня 2014) та Станіслава Кліха (затриманий 11 серпня 2014), утримуються під вартою на території РФ. Реакції на це з російського боку не було.

Усього в РФ утримують близько 30 громадян України, до яких не допускають українських консулів.