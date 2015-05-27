Дніпропетровська облрада визнала Росію агресором, а "ЛНР" та "ДНР" – терористами

Депутати Дніпропетровської обласної ради сьогодні на черговій сесії підтримали звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, а «ЛНР» та «ДНР» – терористичними організаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 92 депутати з 103, зареєстрованих у сесійній залі.

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«Депутати Дніпропетровської облради готові й надалі звертатись до будь-яких міжнародних організацій, давати будь-кому і будь-які оцінки, схвалювати відповідні звернення та заяви, якщо вони спрямовані на розвиток і зміцнення єдності держави», - наголошується у заяві.

Депутати також вимагають від центральних органів влади становити в країні стабільний мир, зосередившись на виконанні Мінських угод, провести індексацію пенсій і заробітних плат з урахуванням реального рівня інфляції.

Дніпропетровська облрада закликала відмовитися від запланованого підвищення комунальних тарифів, цін на газ для населення та введення запланованого з 1 липня платного проїзду в електротранспорті для пенсіонерів, а також повернути громадянам соціальні гарантії та соціальні виплати.

«Депутати Дніпропетровської обласної ради мають щиру та тверду позицію щодо державної цілісності України та її демократичного розвитку та вважають за необхідне всіляко сприяти впровадженню необхідних для країни змін та всебічно засуджувати політиканство, марнотратство та непрофесійність в прийнятті важливих для України рішень», - йдеться у заяві.