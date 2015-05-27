Депутат: Генпрокуратура досі не висунула жодних підозр Табачнику та Лукаш (документ)
Генеральна прокуратура України досі не оголосила підозру про злочини чиновникам часів президентства Віктора Януковича Дмитру Табачнику та Олені Лукаш.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.
"Два тижні тому ми звернулися до Віктора Шокіна із запитанням, чому досі не оголошені підозри про злочини Сергію Клюєву, Дмитру Табачнику та Олені Лукаш. У листі ми дали зрозуміти, що знаємо і відповідь – щоб Європейський Союз зняв з них запроваджені 15 місяців тому санкціі, оскільки українські правоохоронні органи за цей час не спромоглися хоча б оголосити їм підозру, не говорячи про доведення до передачі в суд справ про масштабне мародерство", - пише нардеп.
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За словами Соболєва, після цього листа Генпрокуратура подала в Раду звернення про арешт Клюєва.
"Але, як видно з отриманої відповіді, у Табачника і Лукаш досі жодних проблем з українським законом немає. Будемо зустрічатися зі слідчими ГПУ, щоб зрозуміти, що їм заважає", - зауважив парламентар.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 20 травня 2014 року зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України стосовно колишнього Міністра юстиції Олександра Лавриновича (2010-2013рр), його заступника, начальника департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та екс-міністра юстиції Олени Лукаш (2013-2014рр) за фактом розтрати бюджетних коштів.