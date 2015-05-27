Депутат: Генпрокуратура досі не висунула жодних підозр Табачнику та Лукаш (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.

"Два тижні тому ми звернулися до Віктора Шокіна із запитанням, чому досі не оголошені підозри про злочини Сергію Клюєву, Дмитру Табачнику та Олені Лукаш. У листі ми дали зрозуміти, що знаємо і відповідь – щоб Європейський Союз зняв з них запроваджені 15 місяців тому санкціі, оскільки українські правоохоронні органи за цей час не спромоглися хоча б оголосити їм підозру, не говорячи про доведення до передачі в суд справ про масштабне мародерство", - пише нардеп.

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За словами Соболєва, після цього листа Генпрокуратура подала в Раду звернення про арешт Клюєва.

"Але, як видно з отриманої відповіді, у Табачника і Лукаш досі жодних проблем з українським законом немає. Будемо зустрічатися зі слідчими ГПУ, щоб зрозуміти, що їм заважає", - зауважив парламентар.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 20 травня 2014 року зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України стосовно колишнього Міністра юстиції Олександра Лавриновича (2010-2013рр), його заступника, начальника департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та екс-міністра юстиції Олени Лукаш (2013-2014рр) за фактом розтрати бюджетних коштів.