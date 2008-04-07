Дочка Литвина відкрила магазин розкошів на чотири поверхи (фото)

У центрі столиці неподалік від фешенебельного готелю відкрив двері новий магазин. Найбільш примітними у новому закладі стали дві речі.

По-перше, розташований він у приміщенні історичної садиби 1860-го року. А по-друге, належить цей магазин розкошів дочці колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина. Магазин - це чотири поверхи дорогих марок, білий рояль задля декору та живі манекени у вітринах, принаймні на час презентації...

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