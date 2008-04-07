Дочка Литвина відкрила магазин розкошів на чотири поверхи (фото)
16:01, 07 квітня 2008Політика
4592 0
Батько прийшов привітати
У центрі столиці неподалік від фешенебельного готелю відкрив двері новий магазин. Найбільш примітними у новому закладі стали дві речі.
По-перше, розташований він у приміщенні історичної садиби 1860-го року. А по-друге, належить цей магазин розкошів дочці колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина. Магазин - це чотири поверхи дорогих марок, білий рояль задля декору та живі манекени у вітринах, принаймні на час презентації...
|Живі манекени у вітринах
Мама підтримує доньку у відповідальний момент
Батько теж прийшов привітати власницю магазину
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter