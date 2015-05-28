Лавров запевняє, що "сьогодні є реальний шанс" на мир в Україні

Про це він сказав на зустрічі з учасниками Всесвітнього координаційного конгресу співвітчизників, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні дійсно є шанс на мирне врегулювання. Положення Мінських угод повинні безумовно виконуватися. Ключ до врегулювання - прямий діалог між Києвом і Луганськом і Донецьком... - підкреслив глава МЗС РФ. - Продовжимо зусилля по виконанню Мінських угод, про це йшлося і в ході візиту в Росію".

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За словами міністра, Росія розраховує, що разом з партнерами по "нормандській четвірці" вдасться знайти вихід з кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.

Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.