Опубліковано повне відео інтерв'ю Порошенка

Глава держави розповів телеведучій, першому заступнику голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ользі Герасим'юк про те, коли Україна поверне Крим і Донбас, про своє головне досягнення за рік президентства, а також про принципи демонополізації економіки України.

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