Опубліковано повне відео інтерв'ю Порошенка
01:52, 29 травня 2015Політика
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Низка українських телеканалів показали фільм-інтерв'ю "Рік Порошенка", який присвячений річниці президентства Петра Порошенка.
Низка українських телеканалів показали фільм-інтерв'ю "Рік Порошенка" / Фото УНІАН
Глава держави розповів телеведучій, першому заступнику голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ользі Герасим'юк про те, коли Україна поверне Крим і Донбас, про своє головне досягнення за рік президентства, а також про принципи демонополізації економіки України.
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