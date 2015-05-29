Порошенко провів останній дзвоник у Слов'янську (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, звертаючись до присутніх, глава держави назвав його по праву головним святом країни, адже він проходить в звільненій від окупації місті.

"Головна лінійка країни і головне свято останнього дзвоника сьогодні тут, у Слов'янську. Для нас було справою честі не лише звільнити місто, але й відремонтувати школи, відновити навчальний процес. Це було символом гідності України і справою всіх", - зазначив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що Україна хоче миру і продовжує боротьбу проти агресії, за виведення іноземних військ, повернення закону і порядку на всю територію Донецької і Луганської областей. Президент зазначив, що за участю міжнародних партнерів буде відновлена вся інфраструктура краю. "Для цього нам потрібен мир. Всі країни світу підтримують Україну, і світ буде забезпечений", - сказав він і додав, що вірить в майбутнє Донбасу.

Читайте такожОпубліковано повне відео інтерв'ю Порошенко Глава держави вручив атестати про закінчення школи і медалі п'яти випускникам, які закінчили школу з відзнакою. "Ваша медаль має вищу пробу, цінність. Ви продемонстрували віру в майбутнє. Вірте в те, що попереду кращі сторінки вашого життя", - сказав Порошенко.

Він подякував вчителям. "Спасибі вам за те, що виховуєте українських патріотів. За вашу доброту, самовідданість і за те, що ви тут започатковуєте нову Україну", - сказав президент.

Випускники подарували Порошенко власноруч виготовлений оберіг.

Всього в Слов'янській загальноосвітній школі I-III ступенів №15 в цьому році 28 випускників, а загалом на Донбасі - 9,5 тисячі.

На урочистостях також були присутні перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук та міністр освіти і науки Сергій Квіт.