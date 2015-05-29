Суддю, який вів справу Коцаби, мобілізували

Про це заявив голова Івано-Франківського міського суду Тарас Антоняк, пише українська служба Радіо Свобода.

Серед мобілізованих, за його словами – суддя-криміналіст Володимир Попович, у якого на розгляді близько 50 справ, вони будуть розподілені між іншими суддями. Хоча, за словами Антоняка, проблема в тому, що «деякі справи вже підходили до завершення, по деяких справах люди перебувають під вартою тривалий проміжок часу – зараз відповідно до закону ці справи повинні розпочатися спочатку».

Попович веде також справу блогера Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді і перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Тут ситуація дещо інша: є запасний суддя, тож справа буде продовжена, додав Антоняк.

Читайте такожЖурналіста Коцабу, якому закидають державну зраду, залишили за ґратами ще на два місяціЯк пояснив голова суду, по справі Коцаби «було заявлено багато свідків, що це може бути довго, тому було визначено запасного суддю, а сталося так, що цей запасний суддя згодився».

Судді, яких мобілізували в середині травня, пройшли медкомісію і готуються до військового навчання. Вони не відмовилися від мобілізації, хоча могли це зробити, враховуючи спеціальний статус суддів.

Наразі це перший випадок в Україні, коли суддів мобілізовують, бо ті, які зараз перебувають на фронті, є добровольцями.