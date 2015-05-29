Німеччина високо оцінює хід реформ в Україні

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в ході зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

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"Ми визнаємо велику роботу з вже проведених реформ, і ми високо оцінюємо ту програму реформ, які ви плануєте здійснювати в майбутньому – в економіці, в державних структурах, у соціальній сфері, - сказав міністр. - Ми підтримуємо цю програму реформ і вона повинна бути підтримана й іншими партнерами (України - УНІАН)".

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках програми першочергових реформ, схвалених у тому числі ключовим кредитором країни МВФ, має намір реалізувати кілька ключових реформ в числі яких – децентралізація повноважень, у першу чергу в бюджетній сфері, дерегуляція економіки, масштабна приватизація і реформування державних компаній, що представляють стратегічний інтерес для економіки і безпеки.