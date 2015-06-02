Гройсман збирає Раду коаліції для зняття недоторканності з Клюєва та Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час виступу у парламенті.

Гройсман зазначив, що ніхто не має права зволікати з розглядом питання щодо зняття недоторканності з депутатів.

Спікер додав, що є питання до підготовки Регламентним комітетом цих подань Генпрокуратури для розгляду у сесійній залі.

Гройсман повідомив, що о 12.00 відбудеться засідання Ради коаліції, на яке запрошується перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник. Він має надати депутатам інформацію з даного питання.

Спікер не виключив проведення повторного засідання комітету з розгляду подань ГПУ.

“І після розгляду внести в зал для прийняття рішення народними депутатами України”, - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні ряду злочинів.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Віктор Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.