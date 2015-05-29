Комітет Ради вирішив повернути ГПУ подання про позбавлення Клюєва депутатської недоторканності

Таке рішення більшістю голосів ухвалили члени регламентного комітету Верховної Ради.

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Згідно з рішенням, члени комітету, заслухавши представників Генпрокуратури та розглянувши надані докази про нібито винуватостіь Сергія Клюєва у вчиненні кримінального правопорушення, прийшли до висновку, що в поданні генпрокурора не міститься достатньої обґрунтованості протиправних дій Сергія Клюєва, а в подальшому докази є недостатніми. Члени комітету вирішили рекомендувати голові Ради повернути подання щодо Сергія Клюєва в Генпрокуратуру.

У коментарі журналістам Сергій Клюєв заявив, що задоволений прийнятим рішенням. "Я цілком задоволений прийнятим рішенням комітету. Ні я, ні мій брат не здійснювали ніякого злочину", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підозрює Сергія Клюєва у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.