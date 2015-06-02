Закон про прозорість медіа має бути ухвалений - депутат

Про це сьогодні на брифінгу в Парламенті заявив народний депутат Микола Княжицький.

"Саме виходячи з непрозорості медіавласності, ми наполягаємо не ліцензувати ті ЗМІ, які не можуть довести, хто насправді є їх власником. Одним з таких є телеканал "Інтер", - сказав Княжицький.

Він зазначив, що фракція "Народного фронту" підтримує і вітає об'єктивне висвітлення засобами масової інформації подій, в тому числі і критичного змісту, однак фракція не розуміє, як можна видавати ліцензію медіа, жоден з власників якого невідомий.

"Слова Фірташа і Льовочкіна, що вони начебто є власниками цього каналу, не підтверджуються жодним документом, немає жодних доказів, що телеканал "Інтер" справді переоформив 29% акцій і викупив їх у російського "Першого каналу". За нашою інформацією, гроші за такою транзакцією досі не надходили", - сказав Микола Княжицький.

"За іншими даними, якщо такі гроші і надходили, то їх походження неможливо зрозуміти. Тому ми абсолютно переконані, що поки в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення та в суспільстві не будуть переконані в тому, що ми не видаємо ліцензії на ідеологічний "відстріл" нашим убивцям, що ми не видаємо ліцензії агресору - підтримувати його є неможливим", - підкреслив народний депутат.

На думку Миколи Княжицького, в умовах воєнної агресії дозволяти інформаційну агресію всередині країни є злочином.