ОБСЄ продовжує спостерігати, як Росія краде вугілля з Донбасу
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» та «Донецьк» у Ростовській області, заявляє, що продовжує фіксувати факти вивезення вугілля з Донбасу до Росії.
Як йдеться у тижневому звіті місії за період з 27 травня по 2 червня, за останній тиждень спостерігачі продовжують фіксувати збільшення кількості різних вантажівок, які перетинають українсько-російський кордон в обох напрямках.
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"Місія продовжує бачити самоскиди, які перевозять вугілля з Луганської області до Російської Федерації через прикордонний пункт пропуску «Гукове». Спостережна місія фіксує інтенсивний рух товарних вантажівок повз прикордонний пункт пропуску «Донецьк», які перетинають кордон в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
При цьому сказано, що коли більшість вантажівок мали реєстраційні номери Луганської області, експерти місії бачила також вантажівки, які зареєстровані у Білорусі. Ці вантажівки перетинали кордон в обох напрямках через пункт пропуску «Донецьк».
Окремо сказано, що місія фіксувала перетин кордону бензовозами на обох пунктах пропуску.
Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня 2014 року, в ОБСЄ вже неодноразово заявляли, що Росія з України вивозить вугілля.