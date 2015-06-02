Представник ОБСЄ про контактну групу щодо Донбасу: Робота йде добре, відомі дати наступної зустрічі

Спеціальний представник ОБСЄ Хайді Тальявіні заявляє, що робота Тристоронньої контактної групи щодо України проходить добре.

Як повідомляє білоруське агентство БЕЛТА, Тальявіні поспілкувалася сьогодні з журналістами за підсумками зустрічі контактної групи щодо України в Мінську.

"Робота йде добре. Конкретні дати наступної зустрічі теж є, але я поки їх не розголошую. Вони повинні бути узгоджені в рамках тристоронньої групи", - сказала Тальявіні.

При цьому вона уточнила, що "з деяких питань було віддано перевагу відкласти обговорення на більш тривалий термін".

Представник ОБСЄ зазначила, що всі проблеми, які обговорюються на зустрічах, не можна вирішити протягом одного засідання.

"Політична підгрупа обговорює проведення виборів на Донбасі, у робочої групи з безпеки також дуже серйозні питання на порядку денному - припинення вогню, відведення озброєння. Звичайно, ці питання не можна вирішити за один день, але робота триває", - додала вона.

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За словами представника ОБСЄ, всі підгрупи контактної групи щодо України обговорювали питання у конструктивному руслі.

"Всі чотири підгрупи працювали сьогодні над порядком денним. Вони обговорювали питання в конструктивному руслі та з багатьох тем досягли консенсусу", - сказала Тальявіні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську Тристороння контактна група із врегулювання ситуації в Україні заслухала координаторів робочих груп за підсумками їх засідань.

Україну в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи представляють Володимир Горбулін (підгрупа з політичних питань), Євген Марчук (з питань безпеки), Ірина Геращенко (з гуманітарних питань) та Ігор Веремій (з соціально-економічних питань).

Засідання чотирьох робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з реалізації пакета Мінських угод від 12 лютого відбулися сьогодні в першій половині дня.