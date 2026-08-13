В Польщі затримали росіянина, який мав вбити американця з українським паспортом, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що особа, яка мала стати жертвою замаху, була незручною для режиму Путіна.

Прем'єр-міністр Дональд Туск розповів під час прес-конференції, що в Польщі 7 серпня було затримано громадянина Росії, якому доручили вчинити вбивство особи, яка одночасно є громадянином США та України, повідомляє Rzeczpospolitа.

Видання поділилося, що глава польського уряду повідомив, що затриманий громадянин Росії був завербований російськими спецслужбами і мав завдання в Варшаві вбити громадянина одночасно США та України.

"Це громадянин, який має два паспорти", – уточнив Туск.

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Він підкреслив, що особа, яка мала стати жертвою замаху, була незручною для режиму Путіна.

"В останній момент, завдяки діям Агентства внутрішньої безпеки (ABW) та поліції, вдалося запобігти цій страті, цьому замаху. Я не уповноважений розголошувати імена", - зазначив прем'єр-міністр Польщі.

Як неофіційно дізналося RMF FM, ціллю замаху мав стати підприємець з оборонної галузі, який постачав продукцію в Україну.

Злочинцем, як вважається, був 29-річний мешканець Донбасу. Його затримали у варшавському районі Мокотове співробітники відділу боротьби з тероризмом та вбивствами Столичного управління поліції. У операції брали участь співробітники антитерористичного підрозділу.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що це "перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішує вчинити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО":

"Ми маємо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься усунути незручних людей з різних причин у різних куточках світу, тому наші дії в цій справі будуть надзвичайно інтенсивними, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших країн на території нашої держави".

Туск також повідомив, що провів тривалу розмову з цього приводу з міністром-координатором спецслужб.

"В майбутньому ми, ймовірно, також зазнаватимемо такого тиску, тож на нас чекає важка робота, щоб уникнути таких сценаріїв", – сказав він.

Відносини між Польщею та Україною: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може втратити фінансування для тисяч терміналів Starlink, яке забезпечує уряд Польщі. За даними Politico, причиною може стати суперечка між компанією SpaceX та польським урядом. Днями SpaceX, яка є материнською компанією для Starlink, вирішив виключити Польщу з єдиної європейської роумінгової зони, яка охоплює понад 30 країн - усі країни ЄС, а також Британію, Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Видання пояснює, що клієнти можуть вільно перевозити свої термінали через кордони в межах зони без зміни тарифу через міжнародне використання. Однак, з невідомих причин Польщу та Кіпр виключили з цієї єдиної роумінгової зони.

Також ми писали, що результати опитування IBRiS свідчать про те, що більш ніж 52% громадян Польщі підтримують подальше надання військової допомоги Україні. Ще 45,2% опитаних заявили, що не підтримують подальшу підтримку України, а 2,5% – не визначилися з відповіддю. Окрім цього, однозначно за продовження допомоги Україні висловилися 22,6% респондентів. Водночас, 23,7% людей заявили, що вони однозначно проти подальшої підтримки України.

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