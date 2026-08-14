Україна отримає польські МіГи вже найближчими тижнями, - ЗМІ

Польща була зацікавлена в даних з поля бою, які будуть використані для "дослідження" літальних апаратів.

Польські винищувачі МіГ-29 будуть доставлені в Україну вже найближчими тижнями в обмін на велику кількість українських безпілотників і технологій. Про це пише видання Wirtualna Polska.

Зазначається, що в питанні допомоги Україні значну роль відіграє також готовність України - або її відсутність - до співпраці в галузі безпілотних технологій. На початку року уряд Польщі був переконаний, що така співпраця буде реалізована в обмін на постачання винищувачів МіГ-29.

"На практиці виявилося, що Київ неохоче вступає в цю сферу. Польща була зацікавлена в даних з поля бою, які будуть використані для "вивчення" польських літальних апаратів. Ключовими були записи російських атак і ударів по російських цілях, а також інформація про зв’язок з ударними безпілотниками та правила управління їхнім використанням, а також про обладнання", - йдеться у статті.

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За інформацією польської армії, наразі завершуються переговори про передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на велику кількість різних безпілотників та українські ноу-хау. МіГи будуть поставлені в Україну найближчими тижнями, а безпілотники - до Польщі.

Польські МіГ-29 для України

Раніше посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що щодо ситуації з передачею Україні польських літаків МіГ-29 вже давно ведуться дискусії. Польські чиновники спочатку заявили, що було досягнуто домовленості, потім сказали, що Україна відмовилася ділитися технологіями безпілотників.

За його словами, водночас ситуація не така проста, як здається на перший погляд.

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