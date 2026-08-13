Знайдено бортовий реєстратор МіГ-29, який впав на Одещині, - ДБР

"Чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі.

Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання в Березівському районі Одеської області, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

У відомстві повідомили, що "чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Тому наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту.

Примітно, що слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події, жодна з них поки що не підтверджена.

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"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об’єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки", – наголосив директор ДБР Олексій Сухачов.

Зокрема, йдеться в повідомленні, перевіряється технічний стан ракети, яку пілот випустив по ворожому безпілотнику, та її придатність до застосування на момент запуску.

Крім цього, слідчі перевіряють дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

Падіння винищувача на Одещині: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Повітряних сил України, ввечері 10 серпня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині, він успішно катапультувався. Відомо, що його було евакуйовано до медичного закладу.

Також ми писали, що детективи Державного бюро розслідувань шукають так звану "чорну скриньку", щоб встановити причини падіння літака. Відомство розслідує правопорушення у військовій сфері, зокрема ті, що можуть призводити до втрати військової техніки та створювати загрозу життю військовослужбовців. Вказувалося, що під час активної фази операції сталася нештатна ситуація. В результаті літак загорівся, а пілот втратив можливість керувати винищувачем.

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