За експосолку Стефанішину внесли заставу, - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, заставу внесло АО "Юридична фірма "Ілляшев та партнери".

За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину, яку звільнили з посади, внесли 6 мільйонів гривень застави у справі про незаконне збагачення. Цю інформацію підтвердили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), пише "Суспільне".

За інформацією співрозмовників "Української правди", заставу внесло АО "Юридична фірма "Ілляшев та партнери".

Вона заявила УП, що шість мільйонів гривень застави за колишню посла України в США Ольгу Стефанішину внесуть її колишні колеги по бізнесу 13 серпня.

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"Сума у 6 мільйонів гривень, як я і заявляла раніше, - непомірна для мене та моєї родини. Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді", - сказала вона.

Експосолка нагадала, що застава - це гарантійний захід, кошти за яким повертаються, якщо особа виконує всі процесуальні вимоги.

"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", - заявила Стефанішина.

Варто зазначити, що Вищий антикорупційний суд обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень ще 6 серпня.

Справа Стефанішиної

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

Зокрема, за даними слідства, у її власності перебували дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 млн грн, які були зареєстровані на подругу. Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб.

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