До двох третин 'Шахедів', які РФ запускає по Україні, є реактивними, – Ігнат

Раніше ексголовком Сирський заявляв, що РФ планує збільшити цю частку до 50%.

Росія нарощує використання "Шахедів" з реактивними двигунами під час ударів по Україні. Про це розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для Business Insider.

Відзначається, що метою таких дій РФ є ускладнення перехоплення БПЛА, оскільки такі типи "Шахедів" складніше перехопити. За словами Ігната, наразі кількість реактивних "Шахедів" може складати до двох третин від усіх запущених по Україні дронів.

Видання відзначає, що ця оцінка є найвищою публічно оприлюдненою щодо частки реактивних безпілотників під час атаки РФ. В останні місяці повідомлялося, що частка реактивних дронів скаладала 20% від усіх запущених "Шахедів". Журналісти зокрема нагадують заяву ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який казав, що РФ планує збільшити частку реактивних безпілотників до 50%.

Відео дня

Вони також цитують Єгоря Чернєва, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За його словами, Україні вдається перехоплювати понад 90% російських крилатих ракет та безпілотників "Герань-2". На тлі цього, РФ почала покладатися на реактивні БПЛА та балістичні ракети, протидіяти яким Україні значно складніше.

Крім того, РФ розширює інфраструктуру на своїх авіабазах для підтримки запуску реактивних безпілотників. Для цього Москва використовує довгі рейки, які розганяють дрон перед тим, як увімкнути двигун

На тлі цього, за даними журналістиів, українські виробники створюють новий клас дронів-перехоплювачів з більшою швидкістю, аби протидіяти реактивним "Шахедам". Зокрема зазначається, що дрони від компанії Skyfall вже збив понад десяток російських реакивних БПЛА. У серпні компанія планує запустити такі перехоплювачі у масове виробництво.

Російські атаки: важливі новини

Нагадаємо, зранку, 12 серпня російські окупанти завдали дронової атаки по Києву та області. Повідомлялося, що внаслідок удару БПЛА, виникла пожежа на складських будівлях у Броварському районі. Одна людина постраждала.

Вже 13 серпня російські окупанти двічі атакували українські потяги на Одещині. Внаслідок однієї з атак постраждала дитина. Також на місці удару почалася пожежа.

Аналітики з Інституту вивчення війни відзначали, що РФ відмовилася від тактики запуску великих груп "Шахедів". Натомість ворог дедалі частіше використовують менші групи дронів, серед яких є швидкісні реактивні моделі. Зазначається, що якщо на початку року ворог запускав 600–1000 безпілотників, то наразі ця кількість зменшилася до 150-300.

Вас також можуть зацікавити новини: