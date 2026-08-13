Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить прямо між Землею та Сонцем, повністю закриваючи його поверхню.

Нещодавно мандрівники вирушили до Іспанії, Ісландії, Гренландії та невеликої частини Португалії - всі ці регіони перебували в зоні повного затемнення - щоб побачити сонячне затемнення у всій його красі. Про це пише The Independent.

Часткове затемнення могли спостерігати в багатьох країнах, зокрема в деяких регіонах США, Канади, Сенегалу, Марокко, Німеччини, Польщі, а також у Великій Британії та Ірландії. У Великій Британії Девон і Корнуолл вважаються одними з найкращих місць для спостереження за цією небесною подією.

Однак тим, хто пропустив найкраще сонячне затемнення в Європі з 1999 року, яке відбулося 12 серпня, не варто хвилюватися - "затемнення століття" має відбутися наступного літа. Тоді як повне сонячне затемнення цього року тривало до двох хвилин і 18 секунд, наступного року на нас чекає шестихвилинне видовище, яке також пройде через Іспанію, перш ніж охопити Північну Африку та Близький Схід.

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Очікується, що це буде найтриваліше повне сонячне затемнення в цьому столітті. Ось коли і де можна буде спостерігати це рідкісне явище - проходження Місяця перед Сонцем.

Що таке повне сонячне затемнення

Цікаво, що повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить прямо між Землею та Сонцем, повністю закриваючи його поверхню.

Де відбудеться наступне сонячне затемнення

У понеділок, 2 серпня 2027 року, повне сонячне затемнення буде видно на півдні Іспанії, у Північній Африці та на Близькому Сході.

За даними Національної сонячної обсерваторії США, воно пройде через Іспанію, Гібралтар, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, Саудівську Аравію, Ємен і Сомалі, а також через Атлантичний та Індійський океани.

"У зону повного затемнення входять такі міста, як Кадіс (Іспанія), Танжер (Марокко), Гібралтар, Бенгазі (Лівія), Луксор (Єгипет) та Джидда (Саудівська Аравія)", - повідомило Національне сонячне агентство.

Де найкраще спостерігати сонячне затемнення 2027 року

У місті Луксор в Єгипті, ймовірно, спостерігатиметься найтриваліша фаза повного затемнення, яка, за оцінками, становитиме близько шести хвилин і 22 секунд - одне з найтриваліших повних сонячних затемнень XXI століття.

Саудівське космічне агентство додало, що повна темрява триватиме приблизно шість хвилин у південних районах, таких як Абха, та близько п’яти хвилин і 50 секунд у Джидді та деяких частинах західного узбережжя.

Там наголосили на "критичній важливості дотримання правил безпеки, закликавши спостерігачів уникати прямого погляду на Сонце без спеціальних захисних окулярів або біноклів із фільтрами".

Новини туризму

Згідно з "Національним індексом відсутності шуму", найтихішою країною Європи є Естонія. Втім, як повідомляє Euronews, у світовому рейтингу вона посідає лише 34-те місце.

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