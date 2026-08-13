Пара купила хату в селі за 16 км від Києва: на перші роботи вони витратили 8550 доларів

Дівчина радить не шукати оголошення про продаж на сайтах, а їздити та спілкуватися з людьми та переглядати варіанти.

Українці придбали хату в селі за 16 км від Києва й готують її як для проживання влітку, так і взимку. Про відновлення будинку Міла Геналюк розповідає в своєму Instagram.

Дівчина не розкриває ціну будинку, але каже, що класну дачу чи нерухомість не завжди знайдеш на OLX через ріелторів.

"Іноді найкращі варіанти знаходяться зовсім інакше – коли їздиш, дивишся, питаєш у людей і шукаєш "серед своїх"", - зазначила вона.

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За словами Міли, будинки по такій ціні, за яку вони його придбали, продають знайомим або ж односельцям.

Тому вона радить не сидіти в телефоні в пошуках оголошень, а їздити, спілкуватися з людьми й тоді вони підскажуть, куди звернутися та хто продає будинок. В їхньому випадку оголошення про продаж провисіло на сайті всього 40 хвилин, до того, як вони внесли завдаток.

Хоча Міла й не називає публічно ціну, яку вони заплатили за будинок, але розповіла, що низька вартість пов'язана з занедбаним станом житла.

Водночас, дівчина поділилася, що на перший етап перевтілення будинку вони витратили 8550 доларів: зробили свердловину, септик, встановили пластикові вікна та балконні двері, залили бетоном терасу та підлогу у всьому будинку, накрили кришу тераси та розвели сантехніку в будинку. Це при тому, що чимало роботи вони намагаються робити власними силами, а не наймати людей.

Також вона відповіла на закиди користвачів, що нібито будинок було придбано лише для того, щоб робити контент.

"Купила хату в селі для контенту. Саме такий коментар я отримую не вперше. Насправді я купила не контент, ми придбали дачу і активно готуємо її до умов існування. Так, і не лише влітку, а й взимку теж", – поділилася Міла.

За її словами, підписники бачать, як вони відновлюють будинок, помиляються, вчаться, радіють маленьким перемогам.

Українці купують житло в селі та перевтілюють його

Раніше УНІАН розповідав, що українці показали, яку придбали хату за 1700 доларів в селі на Одещині. Вони є переселенцями з Херсонської області. Вдома їм довелося залишити гарний будинок через війну. Рік вони жили у Львові, але шукали можливість придбати новий дім та об’їздили у його пошуках майже всю країну. Зрештою вони змогли придбати стару хату у селі Пасад, за 20 кілометрів від Балти Одеської області.

Також ми писали, що українка показала хату, яку вони з чоловіком придбали за 6000 доларів. Зараз вона оцінює її вартість в 10 разів више - 60 тисяч доларів. Дівчина зазначила, що за цією цифрою стоять не просто гроші, а два роки щоденної роботи. Придбана хата потребувала повної модернізації - були відсутні базові комунікації та умови для комфортного проживання.

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