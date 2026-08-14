Переговори з РФ: у Politico розповіли про занепокоєння України щодо позиції США

За словами джерела видання, у Києві щодо цього питання переважають дві точки зору.

Вище керівництво України дедалі більше переконується в необхідності участі Вашингтона в будь-якій мирній угоді з Росією після війни. Про це пише Politico.

Питання в тому, чи працюватимуть американські переговірники над угодою, яку Київ зможе прийняти, чи адміністрація президента США Дональда Трампа чинитиме тиск на Україну, щоб та уклала угоду. При цьому Білий дім прагне до зовнішньополітичної перемоги, щоб компенсувати свої невдачі на Близькому Сході.

За словами джерела видання, це дві домінуючі точки зору в міркуваннях Києва щодо цього питання. Одна зі сторін вважає, що єдиний спосіб покласти край війні - це допомога Вашингтона в будь-якій формі, яку Білий дім готовий запропонувати. Це включає дипломатичні зусилля переговірників Трампа, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Зазначається, що минулого місяця Трамп пообіцяв направити свою переговорну команду до Києва найближчими тижнями. Цю обіцянку він давав і раніше, але ані Кушнер, ані Віткофф - які неодноразово відвідували Росію - досі не прилітали до Києва.

Однак багато хто в Києві все ж вітав би їхній візит, вважаючи, що посланці Трампа - це найкращий шанс укласти угоду.

Існує й інша точка зору, згідно з якою будь-яка ймовірна невдача адміністрації Трампа в інших миротворчих зусиллях - наприклад, недавня відмова Ізраїлю від укладеної за його посередництва угоди щодо Гази - змусить Білий дім, швидше за все, прагнути легкої перемоги в іншому місці.

Зрештою це може означати, що Вашингтон змусить Україну укласти угоду, ближчу до позиції Москви в її прагненні завершити війну. Одне з джерел зазначило:

"Незалежно від того, чи йдеться про Іран, чи про Газу, якщо це сприймається як невдача адміністрації, то це чинить більший тиск на адміністрацію і створює сильнішу мотивацію для досягнення успіху - або створення видимості успіху - в іншому місці".

Важливо, що хоча адміністрація Трампа має історію послаблення тиску на Москву після телефонної розмови чи зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, хід війни змінюється на користь Києва - і це може допомогти Білому дому розірвати цю хибну тенденцію.

"З огляду на несприятливі перспективи Ірану та відмову Нетаньяху дати відсіч Трампу щодо Гази, серед проблем, що стоять перед ним, Україна має набагато більше шансів на сприятливий результат у найближчій та середньостроковій перспективі, ніж будь-яка інша країна", - заявив колишній помічник держсекретаря у справах Європи Даніель Фрід.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москві нібито нічого не відомо про нові пропозиції щодо мирного процесу, які Україна передала США.

На запитання про отримання мирних пропозицій від американської сторони Рябков дав негативну відповідь. Також він додав, що Москва нічого не знає про ці пропозиції.

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