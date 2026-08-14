Люди віком понад 50 років розповіли про свої нездійснені подорожі, через які шкодують

З’ясувалося, що 71 % опитаних дорослих переконані, що ніколи не пізно надолужити втрачений час.

Опитування 2000 дорослих мандрівників показало, що Нова Зеландія, Японія та Австралія - це місця, які старше покоління найбільше хотіло б відвідати. Інші країни, такі як Канада, Мальдіви та Ісландія, також увійшли до десятки найбажаніших напрямків. Про це пише Daily Express.

Спонтанні поїздки без довгих роздумів (21%), відвідування місць зі списку мрій (17%) та готовність до пригод замість пріоритету роботи (14%) - це також те, чого люди старше 50 років хотіли б зазнати частіше.

З’ясувалося, що 71% опитаних дорослих впевнені, що ніколи не пізно надолужити втрачений час, і багато хто вважає, що відвідування нових місць (37%) або спостереження за природними явищами (18%) позитивно вплинуть на їхнє життя.

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Дослідження було замовлено компанією Icelandair, яка запустила конкурс, у якому розігруються квитки на наступне сонячне затемнення в Ісландії - через 170 років - а також поїздку до країни у вересні, щоб зменшити страх пропустити щось важливе. Представник авіакомпанії заявив:

"Подорожі ніколи не були такими доступними, але наше дослідження показує, що унікальні враження, як і раніше, міцно займають місце у списках бажань людей, і занадто багато з них так і не здійснюються, залишаючи їх із жалем про те, що вони цього не зробили. Ми хотіли перевернути цю ідею з ніг на голову та закликати людей перестати відкладати незабутні враження й втілити їх у життя".

Зазначається, що для всіх дорослих відсутність фінансової стабільності була головною перешкодою на шляху до досягнення їхніх туристичних цілей (44%), за нею йшли сімейні обов’язки (24%) та інші пріоритети, які заважають (22%).

Дослідження, проведене компанією OnePoll, показало, що середньостатистичний дорослий вважає, що він переживе п’ять по-справжньому незабутніх моментів.

Цікаво, що багато хто сподівається, що ця кількість зросте для покоління їхніх онуків: 47% сподіваються, що вони зможуть повною мірою насолодитися життям, а 38% хочуть, щоб вони більше насолоджувалися природою.

"Подорожі дають нам чудову можливість отримати незабутні враження, і сонячне затемнення цього тижня - ідеальне нагадування про те, щоб почати будувати плани", - додав представник Icelandair.

Найкращі місця для відпочинку та подорожей для людей старше 50 років:

Нова Зеландія

Японія

Австралія

Канада

Мальдіви

Ісландія

Норвегія

Італія

Єгипет

В'єтнам

Новини туризму

Нещодавно мандрівники вирушили до Іспанії, Ісландії, Гренландії та невеликої частини Португалії - всі ці регіони перебували в зоні повного затемнення - щоб побачити сонячне затемнення у всій його красі.

Однак тим, хто його пропустив, не варто хвилюватися - "затемнення століття" має відбутися наступного літа. Тоді як повне сонячне затемнення цього року тривало до двох хвилин і 18 секунд, наступного року на нас чекає шестихвилинне видовище.

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