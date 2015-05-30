Окупанти вирішили, що "агент впливу США" Чубаров "не має права" бути лідером кримських татар

Заступник голови окупаційного уряду Криму Руслан Бальбек заявив, що глава кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров «більше не має права називати себе лідером кримських татар».

Про це Бальбек заявив російському агентству РИА Новости, коментуючи порушення в Криму щодо Чубарова кримінальної справи.

«Перебуваючи в розшуку за вчинений злочин, він не має права називатися лідером Меджлісу кримських татар, а тим паче представляти кримськотатарський народ на міжнародній політичній арені», – сказав Бальбек.

Він також заявив, що Чубаров, «будучи громадянином і депутатом іншої держави, є агентом впливу США і працює на шкоду Криму».

В організації «Рух опору кримських татар» заявили, що справа проти Чубарова має «кінцеву мету узаконити дискримінацію кримських татар в законодавчому просторі Російської Федерації» і закликали до акцій протесту.

Читайте такожЧубаров: За логікою ФСБ, справу за "замах на територіальну цілісність РФ" можна порушити і проти МеркельЯк повідомлялося, слідчий відділ управління ФСБ по Республіці Крим і Севастополю порушив кримінальну справу проти голови кримськотатарського меджлісу Рефата Чубарова.

"Слідчий підрозділ управління ФСБ Росії по Республіці Крим порушив кримінальну справу стосовно Чубарова, який висловлювався із закликами до дій, які спрямовані на зміну територіальної цілісності держави. Кримінальну справу у виробництві, слідчими в рамках розслідування будуть ухвалені процесуальні рішення у відношенні громадянина Чубарова", – заявила так званий прокурор Криму Наталія Поклонська.