Поклонська хоче судити лідерів кримського Євромайдану

Покарання для координаторів встановить суд, про це Поклонська написала в Фейсбук, повідомляє Крим. Реалії.

«Слідство встановило імена та прізвища всіх командирів, які збирали в Криму прихильників так званого «євромайдану» для відправки до Києва. Також вони координували всі дії «мирних демонстрантів», – пише російський прокурор Криму.

Також Поклонська повідомила, що «серед командирів майдану є як кримчани, так і мешканці України» і нібито всі вони віддавали накази атакувати співробітників підрозділу Беркут, уточнює російський пропурор.

Одому з активістів Євромайдану Олександру Костенку в Криму вже присудили чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення. За версією слідства, 18 лютого 2014 року в ході масових заворушень» у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

Костенко не визнає звинувачень. Його адвокат подав апеляційну скаргу у Верховний суд Криму і заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

Читайте такожСуд в окупованому Криму дав 4 роки активісту Евромайдана за нібито побиття беркутівця

Раніше адвокат повідомляв про застосування тортур до його підзахисного в СІЗО Сімферополя, де він перебував після затримання і весь період слідства.

Російський прокурор Криму Наталія Поклонська також заявила, що слідчий відділ управління російського ФСБ в Криму порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Раніше в ЗМІ Наталія Поклонська заявляла, що «ніяких соціальних мереж, соціальних сторінок від мого імені, мною, не ведеться». Однак ні сама Поклонська, ні російські служби не спростовують інформацію, поширювану у соціальних мережах.