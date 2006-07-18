Кандидатуру Януковича знову поклали на стіл Президенту

15:01, 18 липня 2006
Політика
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Щоб не залишалося жодних сумнівів

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підписав подання до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член фракції СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, це повторне подання було зроблено для того, щоб не залишалося ніяких сумнівів з даного питання.

Як сказав І.БОКИЙ, уже є підтвердження про те, що подання надійшло до Секретаріату Президента України.

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