Російські "гумконвої" постачають харчі бойовикам - експерт

Про це під час запису телевізійної програми «Схід + Захід», яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 6 червня о 17.00, заявив лідер всеукраїнського об’єднання «Народна довіра», бізнесмен з Луганщини Сергій Шахов.

«Вся гуманітарна допомога продається в 4-5 разів за завищеними цінами. Насправді російського гуманітарного конвою не буває, він вивозить українські підприємства, своїх «двохсотих» і привозить продукти харчування тільки найманцям. Про це розповідають місцеві жителі», - сказав Шахов.

За його словами, 75% жителів окупованих територій «усвідомлюють, що трапилось щось не те, але інформації люди не мають».

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У свою чергу, народний депутат Віталій Курило зазначив, що на окупованих територіях не всі підтримують бойовиків. «Там вони є не всі сепаратисти, і настрої змінюються - уже прибічників України більше половини, хоча раніше було відсотків 25, бо люди побачили, що вони не туди попали. І зупиняти вихід звідти, це, на мій погляд, не кращий варіант», - сказав Курило.

На запитання, навіщо тоді блокуються окуповані території, він відповів, що «Росія як окупант, за міжнародними нормами, повинна забезпечувати людей, щоб вони не повмирали з голоду, і, таким чином, розрахунок на те, що Росія економічно не потягне ці території з розбитою інфраструктурою. Так і сталося».