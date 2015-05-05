26-й російський "гумконвой" може доставити на Донбас вантаж для "рятувальників і пожежників"

МНС РФ почало підготовку до відправлення чергового "гуманітарного конвою", яке заплановане на 14 травня, повідомив глава відомства Володимир Пучков.

"На 14 травня готуємо черговий гуманітарний конвой. Цю підготовку беремо на особливий контроль. Готуємо список необхідних вантажів: продукти харчування, медикаменти, а також всі необхідні товари для стійкої роботи соціальної інфраструктури", — сказав міністр у вівторок на оперативній нараді, передає РИА Новости.

За словами Пучкова, до складу конвою можуть також увійти вантажі, необхідні для організації роботи на Донбасі рятувальників і пожежників.

Він зазначив, що попередня колона доставила подарунки ветеранам Великої Вітчизняної війни, та доручив відповідальним службам проконтролювати доставку вантажу адресатам. "Прошу ще раз повірити і організувати адресну доставку ветеранам і трудівникам тилу в Донецькій і Луганській областях", — сказав міністр.

Раніше Пучков повідомляв, що графік відправлення чотирьох конвоїв на Донбас вже затверджено урядом. Дати відправки ще трьох поки невідомі.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Під виглядом гуманітарної допомоги Росія здійснює постачання військових вантажів.

25-й російський "конвой" зайшов на територію України через неконтрольовану ділянку державного кордону 23 квітня. Через російські пункти пропуску Донецьк, Матвєєв Курган пройшли 2 колони вантажівок із 122 машин.