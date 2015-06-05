Тимошенко переконана, що її газовий контракт з Газпромом скасовувати не варто

Про це Тимошенко заявила в українському парламенті, коментуючи заяву глави Кабміну Арсенія Яценюка щодо того, що наша країна зараз намагається відсудити у російського монополіста 16 млрд дол. у Стокгольмському арбітражі через несправедливі умови цього контракту.

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"Хочу нагадати, що, коли був підписаний контракт 2009 році, ціна на газ була 232 долари. У четвертому кварталі буде 150 доларів. Нижче, ніж сьогодні за реверсом дає ЄС. Цей контракт скасовувати не можна!" – наголосила вона.

Крім того, Тимошенко зробила заяву, згідно з якою екс-президент Віктор Янукович використовував контракт, щоб відмивати гроші, а РФ незаконно стягувала з України надто високу оплату. Це, на її думку, і є підставами для подання позову проти Росії у Стокгольмський суд.

Після цього Яценюк запитав у Тимошенко, чи зможе він звернутися до неї щодо компенсації різниці, якщо ціна за газ із РФ у четвертому кварталі виявиться вищою, ніж 150 доларів за тисячу кубометрів.

Після цього Тимошенко і Яценюк ще тривалий час розмовляли на цю тему, але конкретних відповідей від екс-прем'єра отримати не вдалося.

Нагадаємо, 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну за ціною 248 дол. за 1 тис. кубометрів.

За словами заступника міністра енергетики Ігоря Діденка, ціна європейського газу для України на сьогодні практично не відрізняється від російської.

Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» у 2015 році імпортувати з одного джерела не більше 50% загального обсягу природного газу.